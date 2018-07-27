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ПРИКМЕТИ НА 27 ЛИПНЯ

27.07.2018 Варто знати Комментариев нет
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Народні прикмети на 27 липня

  1. Чайки плавають у водоймах — погода буде гарна
  2. Якщо Польового нагодувати кашею — прикмета до того, що він захистить посіви від негоди
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