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КРЕЩЕНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ: КРЕСТНЫЙ ХОД В КИЕВЕ 2018

27.07.2018 Новини Комментариев нет
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В пятницу, 27 июля, в Киеве проходит Крестный ход к 1030-летию со Дня крещения Киевской Руси.

Крестные ходы, молебны и прочие атрибуты большого христианского праздника. В Украине отмечается 1030-летие Киевской Руси – Украины.

На Крестный ход приехало 116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины. В Киево-Печерскую лавру привезли восемь мировых святынь, которые примут участие в торжествах 27-28 июля по случаю 1030-летия Крещения Руси.

На Крещатике от Майдана Незалежности и до Европейской площади установили рамки металлоискателей, периметр оградили забором.

Полиция проверяет пешеходов, которые проходят через огражденную зону. В центре также дежурят сотрудники Нацгвардии. Возле Европейской площади дежурят медики.

После молебна на Владимирской горке верующие организованной колонной двинулись через Европейскую площадь по ул.Грушевского в направлении Киево-Печерской лавры.

Во главе колонны идут священнослужители с хоругвями и иконами.

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