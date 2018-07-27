КРЕЩЕНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ: КРЕСТНЫЙ ХОД В КИЕВЕ 2018

В пятницу, 27 июля, в Киеве проходит Крестный ход к 1030-летию со Дня крещения Киевской Руси.
Крестные ходы, молебны и прочие атрибуты большого христианского праздника. В Украине отмечается 1030-летие Киевской Руси – Украины.
На Крестный ход приехало 116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины. В Киево-Печерскую лавру привезли восемь мировых святынь, которые примут участие в торжествах 27-28 июля по случаю 1030-летия Крещения Руси.
На Крещатике от Майдана Незалежности и до Европейской площади установили рамки металлоискателей, периметр оградили забором.
Полиция проверяет пешеходов, которые проходят через огражденную зону. В центре также дежурят сотрудники Нацгвардии. Возле Европейской площади дежурят медики.
После молебна на Владимирской горке верующие организованной колонной двинулись через Европейскую площадь по ул.Грушевского в направлении Киево-Печерской лавры.
Во главе колонны идут священнослужители с хоругвями и иконами.