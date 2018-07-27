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ИОСИФА КОБЗОНА ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ

27.07.2018 Новини Комментариев нет
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Российский и советский певец Иосиф Кобзон находится в реанимации отделения нейрохирургии.

Отмечается, что в больницу артиста доставили в бессознательном состоянии.

Так, из кареты скорой помощи его выносили на носилках. Сейчас состояние Кобзона оценивается как тяжелое. На протяжении более 13 лет артист борется с онкологическим заболеванием. В 2004-м артисту сделали первую операцию, в 2009-м – вторую.

Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

Ранее российского артиста и депутата Государственной думы от «Единой России» Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области. Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Главари боевиков наградили Кобзона знаками «За заслуги перед «ДНР/ЛНР». Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Кобзону запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.

 

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