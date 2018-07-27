Актуально:

ЗАГИНУВ ДІЛЬНИЧНИЙ ОФІЦЕР МИРНОГРАДСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ

27.07.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Співробітник Мирноградського відділення поліції, знаходячись у відпустці на узбережжі водойми, рятував свою доньку, яку на матраці віднесло далеко від берегу. Не розрахувавши сил, поліцейський потонув.
48-річний Олег Ковальов присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років життя. Від початку службового шляху і до останнього подиху працював дільничним в Мирноградському відділенні поліції.
У офіцера поліції залишилися дружина та двоє дітей.
Колектив телебачення «Капрі» висловлює щирі співчуття сім’ї Олега Ковальова і сумує разом з ними.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"