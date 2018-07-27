ГОРОСКОП НА 27 ЛИПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Сьогодні непогано влаштувати у себе вдома справжнє свято, покличте в гості друзів. І не треба прив’язувати свято до якогось приводу чи даті, можна просто організувати звичайні дружні посиденьки — вони обіцяють пройти на диво весело і душевно. Вам не слід зловживати спиртними напоями.
Телець (21.04 — 21.05)
Сьогодні з самого ранку вам може не давати спокою якась глобальна ідея. Ви будете обдумувати її цілий день, однак, швидше за все, до самого вечора з цієї ідеї так нічого путнього і не народиться. Зате, якщо все-таки народиться, це буде успіх .
Близнюки (22.05 — 21.06)
Сьогодні вас може відвідати нудьга. З одного боку, в душі вам буде хотітися зайнятися хоч чим-небудь цікавим. З іншого ж боку, шансів для цього буде, на жаль, небагато. Не варто очікувати, що хтось з оточуючих візьме ініціативу на себе і виведе вас з цього стану.
Рак (22.06 — 23.07)
У роботі і в бізнесі, а також щодо грошей слід бути дуже обережними — навіть мелькаючи неточність може вам дорого обійтися. Крім того, у вашому оточенні є людина, яка дуже корислива і дуже нечесна. В результаті його дій ви можете сьогодні сильно постраждати фінансово.
Лев (24.07 — 23.08)
Вам сьогодні варто остерігатися несподіваних проблем в особистому житті. У першій половині дня ваша агресивність у відносинах з оточуючими, самовпевненість можуть викликати протест з боку близьких та родичів. До кожної проблеми вам варто знайти конструктивні рішення, або піти на компроміс.
Діва (24.08 — 23.09)
На Дів чекає дуже напружений день, можливі неприємні розмови і конфлікти з оточенням, і вам, як ніколи раніше, належить проявити витримку і терпіння. Можливо, що саме через необачні висловлювань та надмірно емоційні дії ви опинитеся в ролі мішені для нападок з боку і пліток.
Терези (24.09 — 23.10)
Відмінний день для серйозних придбань і початку фінансових проектів. Сприятливо спілкування з впливовими і авторитетними людьми. Ваша привітність і тактовність допоможе вам відкрити багато дверей.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Постарайтеся сьогодні зберегти позитивний заряд протягом дня і намагайтеся не слухати скарги оточуючих на важке життя. Не дозволяйте енергетичним вампірам харчуватися вашою енергією. Усю увагу надсилайте на важливі справи, а увечері постарайтеся відпочити на самоті.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Якщо сьогодні ваша діяльність буде спрямована в яке-небудь корисне русло, ви за один тільки день здатні зробити стільки, скільки інші не змогли б і за місяць. А от якщо ця енергія буде спрямована не туди, справа може закінчитися емоційним вибухом.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Дуже вдалий день з хорошою енергетикою. Ви будете успішні, кмітливі, дотепні, ваш гарний настрій буде передаватися оточуючим. День гарний для отримання потрібної інформації та приємного спілкування з друзями.
Водолій (21.01 — 19.02)
Можуть загостритися стосунки з друзями . Тому намагайтеся звести спілкування до мінімуму або обходити гострі кути. Наберіться терпіння. Сьогодні вірогідні приємні подарунки та гарний час проведений в хорошій веселій компанії.
Риби (20.02 — 20.03)
Сьогодні вам варто бути уважнішими до дрібниць і деталей, так як ви можете наробити помилок. Самопочуття і настрій будуть важливими, це відіб’ється на всіх ваших справах.