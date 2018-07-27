ВАНТАЖІВКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ДОРОГАХ БУДУТЬ ЗВАЖУВАТИ АВТОМАТИЧНО

В Україні на дорогах введуть автоматичну систему зважування.
Всесвітній банк 26 липня оголосив тендер на закупівлю 10 вагових комплексів для Державної служби України з безпеки на транспорті на суму 4,9 млн дол.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на брифінгу. За його словами переможець буде оголошений у вересні, а початок робіт заплановано на жовтень. Також Омелян повідомив, що ці комплекси будуть встановлені навколо Києва.
За словами директора ДП «Укрдорінвест» Олени Криворучко, Державне агентство автомобільних доріг України вже оголосило тендер на проектування, поставку та монтаж шести площадок зважування в русі на дорогах навколо Києва, повідомляє Економічна правда.
«В Україні давно вкоренилася практика, коли вантажівка їде по дорозі з навантаженням на вісь в 2-5 разів більше відповідної норми. Це вкрай негативно відбивається на експлуатації автодорожнього полотна, яке просто не розраховане на таку вагу», — розповіла Криворучко.
Вантажні комплекси будуть встановлені на під’їздах до Києва на трасах Київ — Ковель, Київ — Чоп, Київ — Довжанський, Київ — Чернігів і Київ — Одеса.
Після повного завершення тендерної процедури планується, що система буде встановлена протягом терміну від чотирьох до восьми місяців