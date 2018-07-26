У СЕЛИДОВОМУ ЗБИРАЮТЬ ПІДПИСИ ЗА ВИСЛОВЛЕННЯ НЕДОВІРИ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ РЕМІЗОВУ

У Селидовому місцеві активісти збирають підписи за висловлення недовіри міському голові Віктору Ремізову.
Приводом для таких рішучих дій стало неефективне управління містом з боку нинішнього керівництва, а також повна відсутність діалогу між владою і громадськістю.
«Все інфраструктурні проекти, які повинні реалізовуватися в місті, знаходяться на незрозумілій стадії. Точкою кипіння стали соціальні проблеми шахтарів, на які місцева влада просто закриває очі», — розповів ініціатор акції, керівник Спілки ветеранів АТО м.Селидове Богдан Кружка.
За словами активіста, міська влада навіть не намагається допомогти працівникам державних шахт. Через невиплати гірникам заробітної плати, багато хто з них не в силах оплачувати комунальні послуги. Через це робітникам і їх сім’ям відключають електроенергію і воду.
Допомогти шахтарям пережити важкий період могли б так звані соціальні угоди, вважають громадські працівники.
«На період невиплати зарплат, місцева влада могла б укласти угоди з постачальниками комунальних послуг, взяти на себе це зобов’язання, щоб людям не відключали світло. Але мабуть простіше просто закрити очі на проблеми людей », — розповідає Богдан.
Намет для збору підписів встановили на вихідних. За кілька днів вдалося зібрати кілька сотень голосів. Для того, щоб винести на громадські обговорення рішення про висловлення недовіри міському голові необхідно близько 5 тисяч підписів.
«Ми тільки почали цю роботу і зупинятися не збираємося. Незадоволених діями місцевої влади в місті більш ніж достатньо », — додав активіст.