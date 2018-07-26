СИТУАЦІЯ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ

Упродовж минулої доби, 25 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
Противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із важкого озброєння.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Богданівки, Водяного, Павлополя, Гнутового, Лебединського та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Пісків застосували міномет калібром 120 мм.
За минулу добу двоє наших захисників отримали
поранення.
За даними розвідки один окупант загинув та троє дістали поранення.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ два рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Лебединського та Водяного.
Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.