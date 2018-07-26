ПОКРОВСЬКІ ПРАВООХОРНЦІ ВИЯВИЛИ МЕДИЧНИЙ ШПРИЦ ІЗ НАРКОТИКОМ У ПЕРЕХОЖОГО

36-річний чоловік розгулював містом із шприцом у кишені. Наркозілля вилучено поліцейськими, а відносно нарколюбителя відкрито кримінальне провадження.
Під час патрулювання вулиць міста, співробітники Покровського відділу поліції звернули увагу на підозрілого чоловіка. В ході перевірки його документів і вмісту особистих речей, в сумці 36-річного місцевого мешканця був виявлений п’яти кубовий медичний шприц із речовиною схожою на наркотичну. Як пояснив власник наркотичної «знахідки», цю рідину він придбав в аптеці для лікування зубного болю.
Наркотична речовина вилучена та відправлена на експертизу.
Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.
Покровський відділ поліції
Донецької області