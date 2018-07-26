ОБЕРЕЖНО ШАХРАЇ

Стільниковий зв’язок, інтернет, банківські операції – таким «знаряддям» користуються аферисти для незаконного заволодіння грошами довірливих громадян. Збиток людей різного віку та соціального статусу становить від сотень до кількох тисяч гривень. «Грають на руку» шахраям неуважність, поспішність та розгубленість самих постраждалих, які в паніці поспішають виконувати прохання «доброзичливих» шахраїв.
Найбільша кількість шахрайств трапляється під приводом купівлі-продажу різноманітних товарів на інтернет сайтах, коли потенційний продавець пропонує відправити товар після отримання передплати, а потім разом із нею зникає.
Так, нещодавно була ошукана 27-річна покровчанка. Жінка перерахувала інтернет-продавцю у якості передплати за косметологічну кушетку тисячу гривень. Згодом виявилося, що оголошення – це «приманка» шахрая, який в такий спосіб видурив в своєї жертви грошові кошти.
Дзвінки від «співробітників банку» — ще один з розповсюджених видів шахрайства. Невідомі телефонують чи відправляють смс-повідомлення своїй жертві і випитують персональні дані та номери банківських карток.
Не оминають аферисти і схеми, засновані на «родинних відносинах». Так, шахраї телефонують громадянам та повідомляють, що їх родичі потрапили в поліцію чи в лікарню, і потрібно терміново їх «врятувати». Розгублені люди стараються швидше допомогти, і навіть не намагаються спочатку передзвонити і переконатися в тому чи насправді сталася біда.
Шахрайські схеми щодня оновлюються, а на «допомогу» зловмисникам приходить безпечність та неуважність самих постраждалих.
Поліція Покровська вкотре звертається до громадян із закликом не поспішати перераховувати гроші невідомим, спочатку самостійно телефонувати до банківських установ і родичів та нікому не повідомляти свої особисті дані.
Покровський відділ поліції
Донецької області