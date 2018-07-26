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МЕШКАНЕЦЬ МИРНОГРАДУ, ЯКИЙ ВБИВ СВОГО ЗНАЙОМОГО, ОПИНИВСЯ НА ЛАВІ ПІДСУДНИХ

26.07.2018 Новини Комментариев нет
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Димитровським відділом Красноармійської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця Мирнограда за обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16 травня обвинувачений знаходився в гостях у свого знайомого, де вони розпивали спиртні напої. Згодом між чоловіками виникла сварка з приводу того, що господар заборгував гостю гроші та не поспішає їх віддавати. Груба лайка швидко переросла у конфлікт, під час якого гість схопив ніж та наніс опонентові удар в область шиї.

Після цього чоловіки продовжили вживати спиртні напої, однак потерпілий почав виказувати незадоволення з приводу свого поранення, на що гість відповів йому ще одним аналогічним ударом, який виявився смертельним.

За скоєне чоловікові загрожує до 15 років за ґратами.

 

                            Прес-служба прокуратури Донецької області

 

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