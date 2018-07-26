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КАБМІН ПРОДОВЖИВ СПЕЦЗАБОВ’ЯЗАННЯ ДЛЯ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

26.07.2018 Сюжети Комментариев нет
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26 липня Кабінет міністрів України в черговий раз продовжив спецзабов’язання (мораторій на підвищення ціни на газ) для НАК «Нафтогаз України» до 1 вересня поточного року.

 

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