КАБМИН УВОЛИЛ ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МИНИСТРА ФИНАНСОВ

Кабинет министров уволил заместителей министра финансов Юрия Буцу и Сергея Марченко. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 26 июля.
«Уволили Буцу и Марченко», — сообщил агентству вице-премьер-министр Павел Розенко.
Буца был назначен заместителем министра по вопросам европейской интеграции с начала мая 2016 года, а до этого занимал должность члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.
В Минфине он курировал вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и управления европейской интеграцией.
Марченко был назначен замминистра в конце мая 2016 года. Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики.
В его ведении были департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.