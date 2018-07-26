З ДЕРЖБЮДЖЕТУ ВИДІЛИЛИ КОШТИ НА ПРИДБАННЯ КВАРТИР ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження щодо розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 18,2 млн гривень на підтримку територій, які постраждали від збройного конфлікту, передає прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і ВПО.
Пропозиції на фінансування подавали місцеві ради. За підсумком відбору прийнято рішення профінансувати придбання 66 квартир і придбання 23 комплектів обладнання в 13 містах Донецької та Луганської областей для видачі біометричних і внутрішніх паспортів.
Субвенції надаються з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також придбання обладнання і програмного забезпечення для центрів надання адміністративних послуг.
Одним з обов’язкових умов надання субвенції є співфінансування відповідних заходів з державного та місцевого бюджетів в співвідношенні 50/50.