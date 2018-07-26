ГОРОСКОП НА 26 ЛИПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Овнам варто пам’ятати, що сьогодні важливі деталі. Може з’явитися необхідність в профілактичному візит до лікаря. В особистих і ділових відносинах може бути важко прямо висловити правду. Не найкращий момент для розпорядження коштами, розрахунку вартості тих чи інших процедур.
Телець (21.04 — 21.05)
Щоб день пройшов приємно і з користю, Тельцям варто підлаштуватися до ситуації і відмовитися від зайвих запитів. Помірність і практичність можуть стати в нагоді вам в справах, побуті, особистих відносинах. Бажано критичніше поставитися до нових ідей, уникати пригод, бути перебірливими у харчуванні та виборі речей.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Близнюки стають більш залежними від домашньої обстановки, сімейної атмосфери, житлової ситуації. День допомагає побачити рамки, за які не варто переходити, спроба дозволити собі зайве обернеться проти вас. Варто бути коректнішим з близьким оточенням, поважати задані територіальні і психологічні межі.
Рак (22.06 — 23.07)
Сьогодні Ракам варто зробити предметом свого інтересу не достоїнства, а недоліки. Сконцентруватися на завданні буде легше в самоті. День дозволяє критичніше поглянути на плоди своєї діяльності і ситуацію в цілому, допомагає побачити приховані вади.
Лев (24.07 — 23.08)
Сьогодні енергії Львів важко знайти адекватний вихід, сили можуть бути тимчасово роздроблені або блоковані. Є ймовірність дрібних і великих промахів у фінансових питаннях. Можливі проблеми з оплатою покупок або їх якістю, підвищується ризик придбання простроченого продукту, речей з естетичними недоліками.
Діва (24.08 — 23.09)
Дівам час переглянути тактику, з урахуванням індивідуальних реалій. Те, що для інших є само собою зрозумілим, вам може даватися важче, у зв’язку із станом здоров’я, домашньою обстановкою, фінансовим або моральним тягарем. Об’єктивна самооцінка вбереже вас від розчарувань і «підводних каменів».
Терези (24.09 — 23.10)
Терези починають сильніше потребувати в інформації або спілкуванні, але можуть зіткнутися на цьому шляху з перешкодами. Може намітитися цикл поїздок, візитів, пошуків, навчання. Якщо перші отримані відомості не надто втішні або не до кінця зрозумілі, має сенс розібратися в них детальніше.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіонам варто зайнятися уточненням планів. Кропітка робота може припасти не до смаку, якщо ви прагнете до активних дій, проте зірки підказують, що без неї ваші заявки на успіх будуть виглядати значно слабкіше.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Стрільцям день нагадає про тягар зобов’язань, професійної або моральної відповідальності, нюанси, пов’язані з дисципліною і субординацією. Варто серйозніше підійти до своїх аргументів і зовнішнього вигляду, якщо намічається серія консультацій, переговорів: від виробленого враження може залежати кар’єра або репутація.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Для Козерогів набуває особливу важливість доступ до різноманітних джерел корисної інформації, у тому числі віддалених. Може посилитися потреба в контакті з зарубіжними знайомими, представниками науки, медицини, сфери освіти. День допомагає поставити трохи інакше питання і знайти альтернативні відповіді, а потім порівняти отримані варіанти.
Водолій (21.01 — 19.02)
Водоліям краще почекати із зовнішньою активністю, відкритою співпрацею або суперництвом. День створює умови для лікування, профілактики, дрібного ремонту, забезпечення безпеки, кропітких досліджень. Істина навряд чи буде лежати на поверхні, найімовірніше, її доведеться шукати серед деталей, відокремлюючи правду від брехні.
Риби (20.02 — 20.03)
Рибам не варто розраховувати на ідеальне взаєморозуміння з партнером, начальством, близьким оточенням. Діалогу корисно задати чіткі рамки. Небажано поспішати з відгуком на пропозицію або прихований виклик, поспішно приймати висунуті умови. Небезпечно ігнорувати етикет, регламент, професійні норми: повага до правил гарантує рівновагу інтересів, допоможе дати потрібну відповідь і не сказати зайвого.