ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 26 ЛИПНЯ 26.07.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 811 — У битві з болгарами (болгарський хан Крум) загинув візантійський імператор Нікіфор I Фока (Νικηφόρος Α’ Φωκάς). 1309 — Генріх VII визнаний папою Климентом V королем Священної Римської імперії. 1573 — японський військовик Ода Нобунаґа вигнав з Кіото сьоґуна Асікаґу Йосіакі. Сьоґунат Муроматі ліквідовано. 1600 –– місту Горохів (Волинь) було надано Магдебурзьке право. 1648 — Під Старокостянтиновим козацькі полки на чолі з Максимом Кривоносом розбили польське військо Яреми Вишневецького. 1657 –– Іван Виговський обраний на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького. 1676 –– В Чигирині, в монастирі Св. Трійці, помер Йосип Нелюбович-Тукальський, православний митрополит Київський, Галицький та всієї Руси з 1663 року. 1708 — за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви страчено полковника Василя Кочубея, за зраду на користь Петра I. 1709 — Петро I після перемоги у Полтавській битві прибуває до Києва, де пробув місяць. 1866 — В Нікольсбурзі підписано мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія. Фактичне закінчення Австро-прусської війни(остаточно — 23 серпня). 1887 — у Варшаві опублікований перший підручник міжнародної мови есперанто «Международный языкъ» 1913 — Австрійський уряд скасовує конституцію Королівства Богемія. 1914 — Австро-Угорщина оголошує загальну мобілізацію та концентрує війська на кордоні з Російською імперією. 1919 — Махновці вбивають отамана українського війська за часів Громадянської Війни Матвія Григор’єва. 1925 — Перший політ першого радянського пасажирського літака «К-1» конструктора Констянтина Калініна. 1941 — У Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині (згодом — Товариство об’єднаних українських канадців). 1945 — На маріупольському заводі «Азовсталь» відбудовується перша домна. 1948 — Велика Британія та США підписують умови реалізації «плана Маршалла» (плану допомоги країнам Європи). 1951 — В Новгороді знайдено перші Берестяні грамоти. 1971 — Стартує американський космічний корабель Аполлон-15, пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом и Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснює посадку на Місяць. 1995 — Представники 15-ти країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу — організації, покликаної координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю. 1998 — компанії Circuit City I Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео — Digital Video Express (DIVX), як альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD). Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ