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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 26 ЛИПНЯ

26.07.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 811 — У битві з болгарами (болгарський хан Крум) загинув візантійський імператор Нікіфор I Фока (Νικηφόρος Α’ Φωκάς).
  • 1309 — Генріх VII визнаний папою Климентом V королем Священної Римської імперії.
  • 1573 — японський військовик Ода Нобунаґа вигнав з Кіото сьоґуна Асікаґу Йосіакі. Сьоґунат Муроматі ліквідовано.
  • 1600 –– місту Горохів (Волинь) було надано Магдебурзьке право.
  • 1648 — Під Старокостянтиновим козацькі полки на чолі з Максимом Кривоносом розбили польське військо Яреми Вишневецького.
  • 1657 –– Іван Виговський обраний на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького.
  • 1676 –– В Чигирині, в монастирі Св. Трійці, помер Йосип Нелюбович-Тукальський, православний митрополит Київський, Галицький та всієї Руси з 1663 року.
  • 1708 — за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви страчено полковника Василя Кочубея, за зраду на користь Петра I.
  • 1709 — Петро I після перемоги у Полтавській битві прибуває до Києва, де пробув місяць.
  • 1866 — В Нікольсбурзі підписано мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія. Фактичне закінчення Австро-прусської війни(остаточно — 23 серпня).
  • 1887 — у Варшаві опублікований перший підручник міжнародної мови есперанто «Международный языкъ»
  • 1913 — Австрійський уряд скасовує конституцію Королівства Богемія.
  • 1914 — Австро-Угорщина оголошує загальну мобілізацію та концентрує війська на кордоні з Російською імперією.
  • 1919 — Махновці вбивають отамана українського війська за часів Громадянської Війни Матвія Григор’єва.
  • 1925 — Перший політ першого радянського пасажирського літака «К-1» конструктора Констянтина Калініна.
  • 1941 — У Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині (згодом — Товариство об’єднаних українських канадців).
  • 1945 — На маріупольському заводі «Азовсталь» відбудовується перша домна.
  • 1948 — Велика Британія та США підписують умови реалізації «плана Маршалла» (плану допомоги країнам Європи).
  • 1951 — В Новгороді знайдено перші Берестяні грамоти.
  • 1971 — Стартує американський космічний корабель Аполлон-15, пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом и Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснює посадку на Місяць.
  • 1995 — Представники 15-ти країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу — організації, покликаної координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю.
  • 1998 — компанії Circuit City I Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео — Digital Video Express (DIVX), як альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).
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