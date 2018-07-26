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АНАЛОГОВЕ ТБ ЗАЛИШИТЬСЯ НА ДОНБАСІ І ПІСЛЯ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА «ЦИФРУ»

26.07.2018 Сюжети Комментариев нет
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Аналогове телемовлення залишиться в усіх регіонах з особливим режимом мовлення. Про це розповів член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинский під час брифінгу в Києві.

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