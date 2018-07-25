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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 ЛИПНЯ

25.07.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 326 — римський імператор Константин вперше відмовився вшановувати язичницьких ідолів.
  • 1139 — португальський граф Афонсу I розбив мусульман у битві при Оріке.
  • 1261 — візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою зайняв Константинополь.
  • 1536 — Конкістадор Себастьян де Белальказар заснував місто Сантьяго де Калі.
  • 1538 — іспанський конкістадор Франциско де Орельяна заснував місто Ґуаякіль.
  • 1547 — Генріх II Валуа коронований королем Франції.
  • 1567 — Дон Дієго де Лосада заснував місто Сантьяго де Леон де Каракас, столицю Венесуели.
  • 1587 — японці заборонили єзуїтам проповідувати в країні.
  • 1687 — Івана Мазепу було обрано гетьманом України.
  • 1814 — британський винахідник Джордж Стівенсон провів перше випробування паротяга.
  • 1909 — француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції.
  • 1920 — у Відні створено закордонний уряд ЗУНР.
  • 1943 — в Італії повалено фашистський режим, арештовано короля.
  • 1947 — У Празі відкрився I Всесвітній фестиваль молоді.
  • 1952 — Конгрес США оголосив Пуерто-Рико «державою, що добровільно приєдналась».
  • 1957 — В Тунісі ліквідовано монархію.
  • 1978 — У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення.
  • 1983 — Завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км.
  • 1984 — Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос.
  • 2008 — Початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну.
  • 2017 — Націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції «Чорний список», для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

 

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