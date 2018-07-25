ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 ЛИПНЯ 25.07.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 326 — римський імператор Константин вперше відмовився вшановувати язичницьких ідолів. 1139 — португальський граф Афонсу I розбив мусульман у битві при Оріке. 1261 — візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою зайняв Константинополь. 1536 — Конкістадор Себастьян де Белальказар заснував місто Сантьяго де Калі. 1538 — іспанський конкістадор Франциско де Орельяна заснував місто Ґуаякіль. 1547 — Генріх II Валуа коронований королем Франції. 1567 — Дон Дієго де Лосада заснував місто Сантьяго де Леон де Каракас, столицю Венесуели. 1587 — японці заборонили єзуїтам проповідувати в країні. 1687 — Івана Мазепу було обрано гетьманом України. 1814 — британський винахідник Джордж Стівенсон провів перше випробування паротяга. 1909 — француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції. 1920 — у Відні створено закордонний уряд ЗУНР. 1943 — в Італії повалено фашистський режим, арештовано короля. 1947 — У Празі відкрився I Всесвітній фестиваль молоді. 1952 — Конгрес США оголосив Пуерто-Рико «державою, що добровільно приєдналась». 1957 — В Тунісі ліквідовано монархію. 1978 — У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення. 1983 — Завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км. 1984 — Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос. 2008 — Початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну. 2017 — Націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції «Чорний список», для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ