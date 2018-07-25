25 ЛИПНЯ — ДЕНЬ ЗУБНОГО ТЕХНІКА

Свято, що відзначається зуботехніками 25 липня. Щорічне святкування Дня зубного техніка почалося на початку 2000 в середовищі працівників зуботехнічних лабораторій.
Стоматологія — специфічний розділ медицини, що включає в себе ряд найважливіших моментів, безпосередньо пов’язаних з функціонуванням не тільки всієї ротової порожнини і щелеп, а й прилеглих областей: обличчя і навіть шийного відділу нашого людського організму. Багато людей в більшості випадків називають лікаря-стоматолога дантистом. Це поняття включає в себе зубних лікарів, хірургів, фельдшерів і техніків. Кожен окремий напрям вимагає від фахівця високої кваліфікації, гарного практичного досвіду і особливих навичок в роботі.
В національних календарях багатьох країн світу представникам цієї необхідної професії, як і питанням здоров’я ротової порожнини приділяється багато уваги, що свідчить про значну важливість даної теми для найширшої аудиторії. Ось лише кілька прикладів: 12-го вересня на міжнародному рівні відзначають «Всесвітній день здоров’я ротової порожнини», 9-е лютого вже давно і традиційно є датою Міжнародного дня стоматолога, 6-е березня як «День дантиста» відзначається в Сполучених Штатах Америки.
День зубного техніка, що відзначається фахівцями цього напрямку 25-го липня, порівняно молоде свято і є не офіційним. Воно виникло на початку 2000-х років і було підтримано в середовищі поповнення свіжими молодими кадрами штатних зуботехнічних лабораторій. Так співпало, що переважно саме в цей день багато молодих фахівців, після закінчення медичних навчальних закладів, коледжів та багатомісячної ординатури заступають на своє перше офіційне робоче місце в якості повноправного дипломованого фахівця.
На даний момент зубний технік — окрема професія в сучасній стоматології. Їх часто плутають безпосередньо зі стоматологами або зубними лікарями, але на відміну від них, зубний технік дуже рідко зустрічається з пацієнтами, тому що ця професія в основному і є чисто технічна. Її нерідко порівнюють з професіями годинникаря або ювеліра. Приміром, у Німеччині, за даними проекту DilovaMova.com, зубні техніки вже віднесені не до медпрацівників, а до фахівців точної механіки і зустріч з пацієнтом у цілому необхідна лише для більш точної корекції кольору зубних протезів або лагодження знімного протезу, а також для профілактичної заміни матриць аттачменов в бюгельних протезах. Робота зубного техніка — це виготовлення як різних зубних протезів, так і протезів обличча, щелепно-лицевих і ортодонтичних апаратів, які вже надалі безпосередньо встановлюють пацієнтам самі лікарі стоматологи. У своїй роботі вони використовують знання, досягнення та напрацювання в галузі хімії, фізики, математики, анатомії, комп’ютерного 3-D моделювання, і навіть слюсарну і фрезерну справу, мистецтво гравіювання.
У їх, хай не офіційне, але все ж визнане у вузькому професійному колі свято, ми приєднуємося до привітань на їх адресу! Бажаємо їм професійних успіхів і яскравих досягнень, гарного настрою і бадьорості!