ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ ЗА 24 ЛИПНЯ

Протягом минулої доби до чергової частини Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області надійшло 160 повідомлень, 17 з яких із ознаками кримінальних правопорушень.
Правоохоронцями задокументовано факт зберігання наркотичних речовин. Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.
Зареєстровано факт вирощування коноплі. Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» Кримінального кодексу України.
Співробітниками поліції розкрито ряд крадіжок майна. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Покровський відділ поліції Донецької області