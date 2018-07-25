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СЬОГОДНІ В УКРАЇНІ ЗАВЕРШУЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАБІНЕТІВ АБІТУРІЄНТІВ

25.07.2018 Новини Комментариев нет
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Сьогодні, 25 липня, буде завершена реєстрація електронних кабінетів для українських абітурієнтів.

Електронні кабінети є сучасними платформами реєстрації абітурієнтів для вступу до вищих навчальних закладів. Прийом документів абітурієнтів в них триватиме до 18:00 25 липня.

 

Після 6-ї години вечора зареєструватися в е-кабінеті вже буде неможливо.

 

Для створення власного кабінету, вступники повинні пройти реєстрацію на сайті ez.osvitavsim.org.uа з використанням електронної пошти.

 

Якщо абітурієнт помилився, завантажуючи файли в електронний кабінет — відправив не те фото або скан-копії документів, він не може виправити інформацію самостійно. Необхідно звернутися до приймальної комісії кожного вузу, куди подалися заяви, і відправити правильні копії документів на вказану закладом адресу.

 

За інформацією Міносвіти, вступники  до українських вищих навчальних закладів вже створили понад 157 тисяч електронних кабінетів і подали майже 780 тисяч електронних заяв.

 

 

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