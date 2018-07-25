НА ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ОЧІКУЄТЬСЯ НАДЗВИЧАЙНА ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА.

На Донеччині та Луганщині оголошено надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляється на сайті ДСНС України в Донецькій області.
http://donetsk.dsns.gov.ua/
Вдень температура повітря прогріється до 29-30 градусів. Відзначається, що такі погодні умови небезпечні і несуть загрозу населенню, інфраструктурі і навколишньому середовищу.
Жителям регіону рекомендують проявити максимальну обережність при знаходженні в зоні дій природних явищ.
У ДСНС закликають усіх суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах, так як спалювання сухостою може викликати важкі наслідки: руйнування родючого шару грунту, загибель тварин, а також неконтрольоване поширення вогню.