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НА ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ОЧІКУЄТЬСЯ НАДЗВИЧАЙНА ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА.

25.07.2018 Увага! Комментариев нет
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На Донеччині та Луганщині оголошено надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляється на сайті ДСНС України в Донецькій області.

http://donetsk.dsns.gov.ua/

 

Вдень температура повітря прогріється до 29-30 градусів. Відзначається, що такі погодні умови небезпечні і несуть загрозу населенню, інфраструктурі і навколишньому середовищу.

 

Жителям регіону рекомендують проявити максимальну обережність при знаходженні в зоні дій природних явищ.

 

У ДСНС закликають усіх суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах, так як спалювання сухостою може викликати важкі наслідки: руйнування родючого шару грунту, загибель тварин, а також неконтрольоване поширення вогню.

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