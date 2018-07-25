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НАБЛИЖАЄТЬСЯ НАЙДОВШЕ МІСЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

25.07.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
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Увечері 27 липня відбудеться унікальне місячне затемнення, яке, за даними NASA, буде найтривалішим у ХХІ столітті.

Дехто зможе спостерігати його на власні очі цілу годину і 43 хвилини.

Фаза повного місячного затемнення настане о 23:21 за Києвом. Повністю затемнення можна буде побачити майже в усіх частинах Європи, Африки, Близького Сходу, Центральної Азії й Австралії. Найкраще воно спостерігатиметься зі східної частини Африки, з Близького Сходу і з Центральної Азії. Його буде видно майже всюди, крім Північної і Центральної Америки. Лише частково його побачать в східній частині Південної Америки.

Місячне затемнення відбувається тоді, коли Земля опиняється між Місяцем і Сонцем і небесні тіла вибудовуються в одну лінію. Загалом таке астрономічне явище триватиме 3 години 55 хвилин. Окрім того, 27 липня Місяць перебуватиме на максимально далекій від Землі відстані.

Затемнення іноді називають «кривавим Місяцем», адже під час цього явища супутник набуває темно-червоного відтінку. Пов’язано це із візуальним ефектом, що виникає, коли сонячне проміння, яке проходить близько до земної поверхні, розсіюється в атмосфері Землі і частково досягає Місяця. Оскільки земна атмосфера найбільш прозора для променів червоно-помаранчевої частини спектру, саме ці промені досягають поверхні Місяця під час затемнення, тому він і стає червоним.

 

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