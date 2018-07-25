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ЛЕГКОАТЛЕТИ ДОНЕЧЧИНИ МАЮТЬ 10 МЕДАЛЕЙ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

25.07.2018 Новини Комментариев нет
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18-21 липня в місті Луцьк на стадіоні «Авангард» проходив головний національний старт сезону з легкої атлетики – чемпіонат України серед дорослих. Саме ці змагання стали вирішальним етапом відбору на європейську першість, що відбудеться в столиці Німеччини Берліні з 7 по 12 серпня.

У скарбничці збірної команди Донецької області – 4 золотих, 4 срібних, 2 бронзові медалі та 9 путівок на чемпіонат Європи-2018.

На луцьких доріжках у бігу на 100 та 200 м серед чоловіків не було рівних Сергію Смелику. «Стометрівку» він подолав за 10.16 секунд, а дистанцію 200 метрів – за 20.50 секунд. Ще один представник Донецької області Олексій Поздняков став другим у бігу на 400 м, показавши час 46.60 секунд. У бігу на 200 м Олексій здобув «бронзу» (21.05 сек.).

Високими результатами в потрійному стрибку порадували жінки: чемпіонкою України стала Ольга Саладуха – 14 м 19 см, другою з особистим рекордом була Анна Красуцька – 14 м 15 см. Серед чоловіків перемогу в цій дисципліні святкував Олександр Малосілов, який у останній спробі стрибнув на 16 м 35 см.

У бігу на 400 м з бар’єрами срібну медаль з результатом 56.25 секунд здобула Марія Миколенко, «бронзу» – Вікторія Ткачук з часом 56.38 секунд.

З результатом 5207 очок у семиборстві (включає: біг на 100 м з бар’єрами, стрибки у висоту, штовхання ядра, біг на 200 м, стрибки у довжину, метання списа, біг на 800 м) другу сходинку п’єдесталу посіла Ганна Нелепа.

Підготували легкоатлетів Донеччини – переможців та призерів чемпіонату України – заслужені тренери України Сергій Будков, Михайло Марченко, Анатолій Бойко, Анатолій Чумак, Олена Чумак.

Також відзначимо результати фіналістів змагань у Луцьку: Ігор Гончар – 4 місце в стрибках у довжину (7 м 67 см), Андрій Аліксійчук – 4 місце в бігу на 1500 м (3:47.30 хв.), Артем Коноваленко – 4 місце в потрійному стрибку (15 м 78 см), Анна Красуцька – 4 місце в стрибках у довжину (6 м 32 см), Анастасія Голєнєва – 5 місце на дистанції 200 м (23.95 с), Аліна Логвиненко – 5 місце в бігу на 400 м (53.33 с).

Рішенням виконкому Федерації легкої атлетики України від 22 липня до складу національної збірної, яка готуватиметься до чемпіонату Європи в Берліні, включено 88 спортсменів. Серед них 9 чоловік представляють Донецьку область: Анастасія Голєнєва (4х100 м), Аліна Логвиненко (400 м, 4х400 м), Марія Миколенко і Вікторія Ткачук (400 м з/б), Ольга Саладуха і Анна Красуцька (потрійний стрибок), Сергій Смелик (200 м, 4х100 м), Олексій Поздняков (400 м, 4х400 м) та Олександр Сітковський (марафон).

 

 

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