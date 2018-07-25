ЗА КЛОПОТАННЯМ ПРОКУРАТУРИ ЗААРЕШТОВАНО ЧОЛОВІКА

За клопотанням Великоновосілківського відділу Красноармійської місцевої прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 (вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство) КК України.
Установлено, що 21 липня 47-річний мешканець смт. Велика Новосілка, раніше судимий за майновий злочин та умисне вбивство, знаходячись за місцем роботи в одному з комунальних підприємств району, після завершення робочого дня вживав спиртні напої разом із 40-річним колегою. Під час розпивання алкоголю між ними виникла сварка, у ході якої чоловік стиснув шию потерпілого руками, від чого останній помер. Сам зловмисник після скоєного ліг відпочивати.
Наступного дня тіло померлого зі слідами тілесних ушкоджень було виявлено іншою особою. Чоловік, усвідомлюючи свою причетність до вчиненого, одразу ж пішов до місцевого відділку поліції та розповів про зазначену подію.
На теперішній час йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного особливо тяжкого злочину. Чекати на вирок суду він буде у слідчому ізоляторі.
Досудове розслідування триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області