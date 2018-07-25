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ГРОЗА: В УКРАИНЕ ДЕСЯТКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЗ СВЕТА

25.07.2018 Новини Комментариев нет
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25 июля в Украине пройдут грозовые дожди, которые будут сопровождаться шквалистым ветром.

Из-за непогоды (гроза, порывы ветра) по состоянию на утро среды в Украине остаются без электроснабжения 66 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

“По состоянию на 7 часов 25 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 66 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Львовская – 32 н.п., Киевская – 22 н.п., Черновицкая – 6 н.п., Луганская – 4 н.п. и Днепропетровская – 2 н.п.”, — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Украине в среду, 25 июля, пройдут сильные дожди и грозы, которые будут сопровождаться мощными порывами ветра. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Синоптик отметила, что над территорией Украины продолжает господствовать циклон Halinkа, который принес интенсивные дожди и ливни.

 

 

 

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