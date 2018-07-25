ГОРОСКОП НА 25 ЛИПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Вранці Овнів будуть відрізняти товариськість і позитивне мислення. Буде природним бажання поділитися творчими напрацюваннями, любовними успіхами або надіями, планами на відпустку або навчання. Зірки підказують, що не варто відкладати короткі поїздки, зустрічі, навчальні заняття до вечора.
Телець (21.04 — 21.05)
Для Тельців початок цього дня може ознаменуватися дрібної суєтою, розмовою на злободенну тему, інтенсивними роздумами про насущні справи або про майбутнє. У центрі уваги можуть залишатися домашні справи, сімейні або житлові проблеми.
Близнюки (22.05 — 21.06)
День стимулює Близнюків на підвищену товариськість або активні роздуми. Зірки підказують, що ситуація неоднозначна і багато в чому є перехідною, не радять будувати сміливі плани, давати обіцянки, приступати до нових справ. Протягом дня може непомітно змінитися кут зору на ситуацію, в тому числі, на свої можливості та потреби, обстановку вдома і в близькому оточенні.
Рак (22.06 — 23.07)
Ракам варто знизити активність і задовольнятися зробленим. Зайва підприємливість невчасна, особливо, у другій половині дня, краще обмежитися першим яскравим враженням, цікавим досвідом. Зібрані відомості потребують в подальшому аналізі, систематизації.
Лев (24.07 — 23.08)
Протягом дня Лев можуть зіткнутися з падінням ентузіазму і тонусу, зниженням свого або чужого інтересу до справи. Найбільш гармонійна перша половина дня. Варто використовувати цей період, якщо ви хочете з кимось зустрітися, вивчити або обговорити перспективу, неординарну ідею, незвичайне явище.
Діва (24.08 — 23.09)
Поточна ситуація дає Дівам привід для роздумів. Можуть поволі набирати силу сумніви з приводу особистих можливостей і здібностей. Незважаючи на потребу в спілкуванні, не варто поспішати з важливими рішеннями і плануванням справ, розкидатися обіцянками, дарувати кому-небудь свою особисту прихильність, приступати до циклу навчання або переговорів.
Терези (24.09 — 23.10)
Терезам зірки радять перенести на початок дня інтелектуальну роботу, роздуми, пошук інформації. Якщо для вас має цінність спілкування, саме вранці бажано проявити максимальну комунікабельність, а якщо необхідно, то і винахідливість, почуття гумору, винахідливість у донесенні своєї думки до співрозмовника.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіонам сьогодні важливо довести до кінця намічене, але далі старатися не варто. Вранці можлива непередбачена подія, не виключена несподівана ініціатива з боку колег або начальства. У другій половині доби для прояснення картини майбутнього можуть вимагатися переговори або дослідницькі заходи, може виникнути необхідність у лікувальних процедурах.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Вранці Стрільців може чекати приємний сюрприз чи мить тріумфу. Не варто відкладати листування, платіж, обмін даними. Варто ретельніше вибирати засоби і цілі. Ноша може виявитися не по силам, подарунок може бути з підступом. Не рекомендується заглядати занадто далеко, краще проявити вимогливість у оцінці поточного моменту.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Козерогам варто набратися терпіння. Навіть якщо ви перемогли, може вимагатися період перевірки, випробування, адаптації. Увечері можна покластися на інтуїцію і досвід, але буде надійніше поєднати їх з ретельним контролем, детальним дослідженням питання. Будь-яку інформацію, в тому числі, пов’язану зі станом здоров’я, не варто сприймати як остаточне.
Водолій (21.01 — 19.02)
Початок дня дозволить Водоліям вдало завершити переговори або акцію, розраховану на зовнішній ефект. Стане ясніше чужа поведінка, можливий неординарний крок з боку партнера або конкурента. Якщо не все йде гладко, щось заспокоїть вас, підлестить вашому самолюбству, допоможе врятувати стосунки або репутацію. У другій половині дня оптимізм може змінитися скепсисом, в тій чи іншій мірі, виправданим.
Риби (20.02 — 20.03)
Рибам варто бути уважнішими в діалозі, при виборі співрозмовника, попутника, помічника, консультанта. Процедури, що вимагають точності і професіоналізму краще призначити на ранок. Після полудня не завадить подвоїти обережність і спостережливість, контролювати себе в ході бесіди.