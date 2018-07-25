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В ПОКРОВСЬКУ ОШТРАФУВАЛИ ПОСАДОВЦЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ

25.07.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
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За участі Красноармійської місцевої прокуратури районним судом завідувача одного із самостійних секторів Управління Державної Казначейської служби України в м. Покровську притягнуто до відповідальності за порушення вимог фінансового контролю.

Прокурором у судовому засіданні доведено, що  посадовець несвоєчасно, без поважних причин подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

За наслідками судового розгляду посадовця визнано винним  у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, та накладено стягнення у вигляді штрафу в сумі 850 грн.

 

                            Прес-служба прокуратури Донецької області

 

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