В ПОКРОВСЬКУ ОШТРАФУВАЛИ ПОСАДОВЦЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ

За участі Красноармійської місцевої прокуратури районним судом завідувача одного із самостійних секторів Управління Державної Казначейської служби України в м. Покровську притягнуто до відповідальності за порушення вимог фінансового контролю.
Прокурором у судовому засіданні доведено, що посадовець несвоєчасно, без поважних причин подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
За наслідками судового розгляду посадовця визнано винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, та накладено стягнення у вигляді штрафу в сумі 850 грн.
Прес-служба прокуратури Донецької області