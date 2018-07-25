В ПОКРОВСЬКУ ВИКРИТО ДВІ ЖІНКИ, ЯКІ ОБІКРАЛИ МІСЦЕВУ КРАМНИЦЮ З ПРОДАЖУ КОСМЕТИКИ

Подружки з Мирнограду приїхали в Покровськ за покупками, однак в одному з маркетів жінки чомусь вирішили не розплачуватись за них. Поліцейськими встановлені особи зловмисниць, які за свої дії відповідатимуть відносно ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.
До чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від співробітників Служби охорони мережевого магазину про те, що під час перегляду відео з камери відеоспостереженння, розташованій в крамниці, ними було помічено, як дві жінки кладуть в свої сумочки товари та на касі не розраховуються за них.
В ході вжитих слідчо-оперативних дій, поліцейськими встановлено, що злодійки – мешканки Мирнограду 21 та 27 років. Раніше вони конфліктів із законом не мали й зізналися, що їм дуже сподобалася елітна косметика та грошей на її придбання в подружок не було і це «підштовхнуло» їх на крадіжку.
Наразі вкрадені товари вилучені в якості речових доказів.
Поліцейськими відкрито кримінальне провадження за ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3-х років позбавлення волі.
Покровський відділ поліції
Донецької област