У РОДИНСЬКОМУ ЧОЛОВІК ПОСТРАЖДАВ ВІД РУК СПІВМЕШКАНЦЯ КОЛИШНЬОЇ ДРУЖИНИ

Двоє чоловіків при зустрічі не змогли стримати своїх емоцій, в наслідок чого один з них з чисельними травмами голови опинився у лікарні. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
До чергової частини Покровського відділення поліції надійшло повідомлення від медсестри приймального відділення Покровської ЦРЛ про те, що до них із чисельними забоями був доставлений 52-річний мешканець Родинського.
При проведення першочергових слідчих дій, правоохоронцями було встановлено, що напередодні потерпілий проходив повз будинок, з якого в той час вийшов співмешканець колишньої дружини. Між чоловіками зав’язалась словесна перепалка. Потім останній штовхнув постраждалого так, що той впав на землю. Після цього співмешканець продовжив бити його ногами.
На місце була викликана швидка допомога, медики якої госпіталізували побитого чоловіка.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.
Наразі вирішується питання про обрання відносно правопорушника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Покровський відділ поліції
Донецької області