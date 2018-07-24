СИТУАЦІЯ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ

Упродовж минулої доби, 23 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
Противник 21 раз відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Майорська, Авдіївки, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Талаківки, Павлополя, Водяного та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Кримського та Лебединського обстріляли позиції Об’єднаних сил з 82-мм мінометів, а біля Талаківки – із 120-мм міномету.
Вчора, внаслідок бойових дій ворога двоє наших військовослужбовців отримали поранення.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Авдіївки, Мар’їнки та Павлополя, а захисники Водяного зазнали прицільного вогню із ПТКР та забороненого 120-мм міномету. Втрат серед захисників України немає.
За даними розвідки 4 окупанти отримали поранення.
Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.