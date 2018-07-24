МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ РЕЕСТР ПРЕПАРАТОВ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА»

Их смогут получать в аптеках по рецепту врача уже в следующем месяце пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом типа II и бронхиальной астмой
Министерство здравоохранения Украины утвердило предварительный реестр препаратов правительственной программы «Доступные лекарства». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
«В обновленный перечень вошел 261 препарат от 46 производителей. В перечне 18 украинских производителей, 28 — иностранных», — говорится в сообщении.
В новом реестре 35 препаратов точно попадают в этот список, еще 30 — могут присоединиться, если в течение 5 дней определенные производители пересмотрят свои ценовые предложения.
Цены на препараты, которые принимают участие в программе «Доступные лекарства» утверждаются приказом Минздрава Украины и становятся обязательными для всех без исключения аптечных заведений.
Напомним, госпрограмма «Доступные лекарства», которая при наличии рецепта позволяет получать препараты для лечения хронических заболеваний бесплатно или за небольшую доплату. действует с 1 апреля 2017 года. Из госбюджета Украины на 2018 год выделено 1 млрд грн на финансирование программы реимбурсации.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что было выписано более 21 млн рецептов пациентам по всей стране в рамках программы.