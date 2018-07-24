ЗА СПРОБУ ПРОДАТИ БОЄПРИПАСИ ЧОЛОВІК ВІДПОВІДАТИМЕ У СУДІ

За процесуального керівництва Артемівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне придбання, носіння, зберігання з метою збуту та збут боєприпасів, без передбаченого законом дозволу).
Під час слідства зібрано достатньо доказів провини 30-річного безробітного мешканця Бахмута, який у травні поточного року був затриманий при спробі продати гранату та боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї.
Зловмисник своєї провини не визнає та відмовляється співпрацювати зі слідством. За скоєння вказаного правопорушення чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.
Зазначимо, що стосовно вказаної особи у суді вже розглядається кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).
Прес-служба прокуратури Донецької області