ГОРОСКОП НА 24 ЛИПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Особливих змін чекати не варто. Зараз краще зайнятися складанням планів на майбутнє. Можливо, варто спробувати себе в новій справі. Відносини з коханою людиною будуть носити спокійний характер. Нових романтичних знайомств не передбачається.
Телець (21.04 — 21.05)
Йде сприятливий період для професійної діяльності. Ви будете ставити перед собою конкретні завдання і поступово їх вирішувати. Якщо накопичилися справи, до яких довгий час не доходили руки, то настав підходящий момент з ними розправитися.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Намагайтеся вирішувати всі питання мирним шляхом. Ви зможете переконати у своїй правоті потрібних людей, якщо підготуєтеся до майбутньої розмови. Займайтеся оформленням документів і приводьте справи в порядок. Якщо захочете змінити своє особисте життя в кращу сторону, зможете досягти в цьому успіху.
Рак (22.06 — 23.07)
В цей день будь-яку роботу потрібно виконувати не поспішаючи і якісно. Якщо у вас виникнуть претензії до співробітників або керівництва,не поспішайте «кинути рукавичку в обличчя». Спілкування з новими знайомими виявиться приємним і продуктивним.
Лев (24.07 — 23.08)
Варто зайнятися наведенням порядку у своїх паперах. При правильному розподілі часу ви впораєтеся з великою кількістю справ в короткі терміни. Можуть виникнути гострі ситуації, образи, але потрібно тримати себе в руках. Намагайтеся більше часу проводити на природі.
Діва (24.08 — 23.09)
У цей період ви наділені достатньою силою. Важливо вирішити, в яке русло направити її. Не засмучуйтеся, якщо помітите, що позиція родичів, колег, керівництва або коханої людини буде відрізнятися від вашої. Доставляйте собі і своїм близьким більше приємних емоцій, і вони дадуть відповідь вам тим же.
Терези (24.09 — 23.10)
Професійні питання зажадають вашої активної участі. Якщо надійдуть нові пропозиції, дайте собі час зібратися з думками і оцінити перспективи. Вас чекають приємні зустрічі зі старими друзями або просто хорошими знайомими.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
У свою професійну діяльність спробуйте внести елементи творчості. Однак знайте міру і не давайте уяві розігруватися. Проявіть обережність стосовно нових ділових пропозицій. Зараз не можна приймати участь в авантюрних заходах. Проявляйте турботу про своїх рідних.
Стрілець (23.11 — 21.12)
День пролетить, і ви навіть не встигнете цього помітити. Справи, що не приносять задоволення, краще відкласти на деякий час. Інформацію, що надходить перевіряйте самостійно і не вірте на слово. У стосунках з коханою людиною візьміть на себе організацію спільного дозвілля.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Уважно ставтеся до всіх ідей і пропозицій. Від вас можуть знадобитися швидкі і оригінальні рішення. Не зациклюйтеся на другорядних справах. Стосовно близьких людей потрібно проявити тактовність і толерантність.
Водолій (21.01 — 19.02)
Ви багато чого встигнете зробити, якщо не будете ставити перед собою надто складних завдань. Тільки постарайтеся не вступати в серйозні спори і конфлікти з керівництвом. Не відмовляйте собі в маленьких задоволеннях.
Риби (20.02 — 20.03)
В цей день потрібно проявляти активність. Перспективними будуть переговори. Не нехтуйте отриманою інформацією. Можливі несподівані зустрічі, відновлення перерваних відносин. Не рекомендується займатися фінансовими питаннями і брати гроші в борг. Слід подбати про здоров’я.