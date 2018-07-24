В УКРАЇНІ ЗІБРАНО МАЙЖЕ 19 МІЛЬЙОНІВ ТОНН РАННІХ ЗЕРНОВИХ

В Україні продовжується збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яких намолочено 18,9 млн тонн з 6 млн га (62% до прогнозу) при врожайності 31,7 ц/га. Про це звітують у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
У розрізі культур зібрано:
- озимої пшениці – 14,3 млн тонн з 4,2 млн га (67%) при врожайності 33,9 ц/га;
- ярої пшениці – 30 тис. тонн з 13 тис. га (7%) при врожайності 22,8 ц/га;
- озимого ячменю – 2,9 млн тонн з 813 тис. га (98%) при врожайності 35,1 ц/га;
- ярого ячменю – 1,1 млн тонн з 563 тис. га (37%) при врожайності 19,6 ц/га;
- гороху – 510 тис. тонн з 306 тис. га (72%) до прогнозу при врожайності 16,7 ц/га.
Також вже зібрано 60 тис. тонн жита з 25 тис. га (17%) при врожайності 23,5 ц/га та 13 тис. тонн вівса з 8 тис. га (4,1%) до прогнозу при врожайності 16,6 ц/га.
Крім того, намолочено 2,3 млн тонн озимого ріпаку з 878 тис. га (90%) при врожайності 25,7 ц/га та 10,3 тис. тонн ярого ріпаку з 6 тис. га (11,3%) при врожайності 16,6 ц/га.
«Станом на 23 липня аграрії Одеської області завершили збирання пшениці. Намолочено 2 млн тонн озимої пшениці з 534 тис. га при врожайності 38 ц/га та 6,6 тис. тонн ярої пшениці з 2,2 тис. га при врожайності 30 ц/га», — йдеться у повідомленні