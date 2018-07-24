ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 24 ЛИПНЯ 24.07.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1015 — у боротьбі за київський престол князь Святополк убив брата Бориса. 1198 — німецькі хрестоносці розбили лівів-язичників у битві при Ризькій горі. 1534 — французька експедиція Жака Картьє досягла гирла річки Святого Лаврентія (Канада). 1623 — похід флотилії гетьмана М. Дорошенка до Керченської протоки. 1701 — засновано Детройт. Засновником міста (тоді це було селище для торгівлі хутром) став керівник французьких володінь у Північній Америці Антуан Каділлак, ім’я якого увічнене в марці автомобіля. 1751 — сенат видав указ про підпорядкування Коша Запорозької Січі гетьманові й надіслав його до канцелярії К. Розумовського. 1911 — американський археолог Гайрем Бінгем відкрив у Перу «втрачене місто» Імперії Інків Мачу-Пікчу, який служив чи то притулком для останнього імператора, чи то укриттям для «дочок Сонця» від конкістадорів. 1918 — гетьман Павло Скоропадський затвердив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність з перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію. 1923 — під час мирної конференції у Лозанні (1922—1923 рр.) підписано мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії. 1945 — на Потсдамській конференції президент США Трумен Гаррі повідомив Сталіна про створення «надзвичайно потужної зброї» — ядерної бомби. 1950 — перший запуск із мису Канаверал ракети — німецької Фау-2. 1981 — в Італії заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств. 1991 — урочисте відкриття пам’ятної таблиці в Батурині в пам’ять про гетьмана Івана Мазепу. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ