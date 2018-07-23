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ПРОКУРАТУРОЮ ДОНЕЧЧИНИ СКЕРОВАНО ДО СУДУ ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ ЗА СКОЄННЯ ПОТРІЙНОГО ВБИВСТВА

23.07.2018 Новини Комментариев нет
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На Донеччині прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно злочинної групи за обвинуваченням у скоєнні потрійного вбивства

Прокуратурою Донецької області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно злочинної групи за обвинуваченням у скоєнні умисного вбивства сім’ї із трьох осіб у смт. Велика Новосілка Донецької області.

Встановлено, що у грудні 2017 року троє зловмисників з корисливих мотивів та на ґрунті неприязних стосунків до потерпілих у темний час доби зайшли до будівлі останніх, де, погрожуючи вогнепальною зброєю, поклали людей на підлогу, зв’язали їм руки та за допомогою ножа по черзі вбили чоловіка, жінку і хлопця 1995 року народження. Після скоєного нападники зникли з місця злочину, заволодівши майном вбитих.

Для розкриття зухвалого, жорстокого та особливо тяжкого злочину були задіяні кращі працівники прокуратури Донецької області, карного розшуку ГУНП України в Донецькій області та слідчі СУ ГУНП України в Донецькій області.

За результатами злагодженої співпраці було встановлено та затримано причетних до скоєння злочину осіб. Під час досудового розслідування один із затриманих зізнався у скоєнні потрійного вбивства та розповів усі обставини.

Також завдяки плідній та завзятій роботі прокурора під час огляду місцевості ним було знайдено знаряддя вбивства (ніж), який зловмисники закопали у лісосмузі з метою приховання слідів злочину.

За результатами досудового розслідування кримінального провадження особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених п.п. 1, 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбій), ст. 257 (бандитизм), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Донецької області

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