ПАТРУЛЬНІ РАЗОМ З МЕДИКАМИ НАДАЛИ ДОПОМОГУ ДИТИНІ, ЯКА ЗА ПОПЕРЕДНІМИ ДАНИМИ, ВИПАЛА З ВІКНА 3-ГО ПОВЕРХУ

Близько 6-ї ранку, екіпаж патрульних отримав виклик про виявлення дитини в Приморському районі по вулиці Кронштадтській біля буднику №12. Проте поліцейські й подумати не могли, що дитина опинилася на вулиці через те, що випала з вікна 3-го поверху – повідомляє патрульна поліція донецької області у facebook.
Як пояснила заявниця, вона вийшла зранку на вулицю, коли побачила хлопчика під вікнами будинку. Жінка одразу сповістила відповідні служби. На момент прибуття патрульних хлопчик був при тямі, мав видимі тілесні ушкодження рук та ніг.
Інспектори допомогли медикам завантажити дитину до карети Швидкої допомоги, після чого потерпілого відвезли до міської лікарні №3. Для подальшого з’ясування обставин на місце прибули слідчі Приморського відділу поліції.
Патрульна поліція Донецької області закликає батьків пильніше слідкувати за дітьми та обов’язково встановити пристрої блокування на вікна!