НЕПОДАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦЕМ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРИЗВЕЛО ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Постановою Володарського районного суду Донецької області визнано провину посадової особи у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-6 КУпАП України.
У ході вивчення адміністративного протоколу, розгляд якого у суді забезпечив прокурор Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури, установлено, що колишній завідувач сектору прийому громадян відділу надання житлових субсидій Управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації, звільнившись з займаної посади у 2016році, несвоєчасно, а саме – через 2 роки, подав е-декларацію після звільнення.
Суд погодився з ґрунтовними доводами прокуратури та, визнавши чоловіка винним у порушенні чинного законодавства, наклав на нього стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 850 гривень.
Прес-служба прокуратури Донецької області