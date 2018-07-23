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НЕПОДАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦЕМ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРИЗВЕЛО ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

23.07.2018 Новини Комментариев нет
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Постановою Володарського районного суду Донецької області  визнано провину посадової особи у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-6 КУпАП України.

 

У ході вивчення адміністративного протоколу, розгляд якого у суді забезпечив прокурор Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури, установлено, що колишній завідувач сектору прийому громадян відділу надання житлових субсидій Управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації, звільнившись з займаної посади  у 2016році, несвоєчасно, а саме – через 2 роки,  подав е-декларацію після звільнення.

 

Суд погодився з ґрунтовними доводами  прокуратури та, визнавши чоловіка винним у порушенні чинного законодавства, наклав на нього стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 850 гривень.

 

 

                            Прес-служба прокуратури Донецької області

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