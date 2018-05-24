24 ТРАВНЯ — ДЕНЬ СВЯТИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ (ДЕНЬ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ І КУЛЬТУРИ)

Це свято придумали на честь творців слов’янської писемності, які визнані святими рівноапостольними братами
День святих кирила і мефодія, який більше відомий як день слов’янської писемності і культури, відзначається 24 травня. Це свято придумали на честь творців слов’янської писемності, які визнані святими рівноапостольними братами. Кирило і мефодій проживали в греції. Вони походили з благочестивого роду, стали ченцями і саме в монастирі створили свою абетку, яку пізніше назвали кирилицею — на честь одного з творців.
Вважається, що слов’янська писемність зародилася в ix столітті. Вчені припускають, що в 863 році. У той період кирило на основі багатьох іноземних мов, зокрема грецької, створив абетку для слов’янської писемності. При цьому він максимально враховував особливості слов’янської звукової системи.