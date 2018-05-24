ІМЕНИНИ 24 ТРАВНЯ

Кирило — чоловіче ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як «владика», «пан». Деякі дослідники вказують на перське походження імені Кирило. У перекладі з перської мови це ім’я означає «сонце».
Костянтин — ім’я в перекладі з латинської мови означає «стійкий, постійний». Походження імені Костянтин пов’язано з відомим ще з античних часів особистим ім’ям Constantinus.
Ростислав — значення імені – зростаюча слава. Походження імені Ростислав старослов’янська, трактується – «той, хто росте». В Словацької і Чеської православної церкви вшановують святого князя Ростислава.
Олександр — ім’я поєднує в собі два інших чоловічих імені: «andres» і «alexeo». Таким чином, в значенні імені Олександр об’єднані два поняття: «алекс» в перекладі з грецького означає «захищає», а «андрос» – «оберіг». Не дивно, що таке відоме, красиве і звучне ім’я носили багато великі люди. В іншій трактовці ім’я Олександр означає «мужній захисник».