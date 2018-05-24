У цей час розцвітала незабудка, і навколо ставало дуже красиво.
Зазвичай саме Мокеев день передбачав погоду на літо. Називали свято 24 травня в народі по-різному: Мокей мокрий, Мокеев день, мокрий день і т.д. В цей день селяни уникали роботи, оскільки існувала прикмета, що в іншому випадку град всі посіви поб’є — Бог покарає за непослух. Вірили, що 24 травня у вікно можна викинути у вікно помело, і в цьому випадку град обов’язково закінчиться, не принесе шкоди полях і городах.
У церкві 24 травня моляться святому мученику Мокію, а також відзначають оновлення Царгорода. Селяни ж говорили, що настає свято Царя-града — бога-громовержця. Вірили, що з неба він метає камені — град. Крім того, з днем 24 травня пов’язували пробудження русалок. Зацвітала до 24 травня незабудка — квітка, який дозволяв зберегти пам’ять про предків і захисників Батьківщини — його наділяли саме таким символічним змістом. На Мокія, 24 травня, прийнято було згадувати всіх людей, які загинули і залишили після себе добру пам’ять.
Народні прикмети на 24 травня
- Якщо в цей день туман, який утворився з вечора, стелиться по землі і не закінчується зі сходом сонця, то незабаром буде буря.
- Дощова погода 24 травня — прикмета того, що влітку теж буде багато опадів. Казали: «Якщо небо продірявиться, то все літо буде дощик литися».
- Багряний схід — чекай грозового літа
- Червоний схід 24 травня — буде багато гроз і пожеж влітку
- Туман — літо дощовим буде
- Дощ іде — чекай вологого літа
- Кінь головою трясе — чекай дощу незабаром
- Якщо після обіду цього дня починається дощ, то зазвичай довго він не продовжується
- Кішка спить черевом догори — прикмета до того, що буде не просто тепла, а дуже спекотна погода
- Якщо кішка сховала мордочку під черевце — будуть холоди і негода
- Висока і крита веселка — буде вітряно. Якщо веселка полога і низька — чекай негоди
- Сходять сморчки — чекай появи білих грибів