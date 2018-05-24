ГОРОСКОП НА 24 ТРАВНЯ

ОВЕН
Все, про що ви зараз мрієте – реалізується. А ще – купіть квітку.
ТЕЛЕЦЬ
Може знадобитися допомога. Доведеться робити важливий вибір.
БЛИЗНЮКИ
Впевненість та віра у себе — ось, що вам найбільше потрібно.
РАКИ
Не розголошуйте плани. Розкажете, коли здійсниться.
ЛЕВ
Удача буде на вашому боці. Покращити настрій допоможе – морозиво.
ДІВА
Ваших почуттів не обманути! Будьте щирими з усіма!
ТЕРЕЗИ
Позбавтеся від хламу – з’явиться місце для нового!
СКОРПІОН
Час проявити свої дипломатичні здібності. Треба буде домовлятися.
СТРІЛЕЦЬ
Ви станете на крок ближчими до своєї мрії! Вірте у неї!
КОЗЕРІГ
Скоро літо! Подбайте про свою фігуру – зробіть вправи!
ВОДОЛІЙ
Не відмовте у допомозі тому, хто перший про неї попросить!
РИБИ
Говоріть сьогодні тільки «так». Буде складно, але цікаво.