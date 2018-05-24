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ГОРОСКОП НА 24 ТРАВНЯ

24.05.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Все, про що ви зараз мрієте – реалізується. А ще – купіть квітку.

ТЕЛЕЦЬ

Може знадобитися допомога. Доведеться робити важливий вибір.

БЛИЗНЮКИ

Впевненість та віра у себе — ось, що вам найбільше потрібно.

РАКИ

Не розголошуйте плани. Розкажете, коли здійсниться.

ЛЕВ

Удача буде на вашому боці. Покращити настрій допоможе – морозиво.

ДІВА

Ваших почуттів не обманути! Будьте щирими з усіма!

ТЕРЕЗИ

Позбавтеся від хламу – з’явиться місце для нового!

СКОРПІОН

Час проявити свої дипломатичні здібності. Треба буде домовлятися.

СТРІЛЕЦЬ

Ви станете на крок ближчими до своєї мрії!  Вірте у неї!

КОЗЕРІГ

Скоро літо! Подбайте про свою фігуру – зробіть вправи!

ВОДОЛІЙ

Не відмовте у допомозі тому, хто перший про неї попросить!

РИБИ

Говоріть сьогодні тільки «так». Буде складно, але цікаво.

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