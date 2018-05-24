ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 24 ТРАВНЯ 24.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1093 — на річці Стугні половці розбили військо київського князя Святополка Ізяславича, чим змусили його одружитися з дочкою хана Тугоркана 1822 — Еквадор здобув незалежність від Іспанії 1844 — з Вашингтона в Балтимор відправлена перша телеграма азбукою Морзе 1936 — Створений ФК «Шахтар» 1940 — на І Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки 1956 — в Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи 1964 — на стадіоні в Лімі через безлад і тисняву під час футбольного матчу Перу-Аргентина загинуло 300 людей. 1980 — Команда Національної хокейної ліги «Нью-Йорк Айлендерс» перемогла «Філадельфію Флайєрс» і здобула свій перший з чотирьох Кубків Стенлі. 1993 — Еритрея здобула незалежність від Ефіопії 2003 — Україна дебютувала на 48-му конкурсі «Євробачення», що відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею «Аста ла віста» посів 14-те місце. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:24 мая, 24 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ