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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 24 ТРАВНЯ

24.05.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1093 — на річці Стугні половці розбили військо київського князя Святополка Ізяславича, чим змусили його одружитися з дочкою хана Тугоркана
  • 1822 — Еквадор здобув незалежність від Іспанії
  • 1844 — з Вашингтона в Балтимор відправлена перша телеграма азбукою Морзе
  • 1936 — Створений ФК «Шахтар»
  • 1940 — на І Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки
  • 1956 — в Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи
  • 1964 — на стадіоні в Лімі через безлад і тисняву під час футбольного матчу Перу-Аргентина загинуло 300 людей.
  • 1980 — Команда Національної хокейної ліги «Нью-Йорк Айлендерс» перемогла «Філадельфію Флайєрс» і здобула свій перший з чотирьох Кубків Стенлі.
  • 1993 — Еритрея здобула незалежність від Ефіопії
  • 2003 — Україна дебютувала на 48-му конкурсі «Євробачення», що відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею «Аста ла віста» посів 14-те місце.
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