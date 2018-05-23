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У РОДИНСЬКОМУ ВІДБУЛОСЯ СПОРТИВНЕ ВІДКРИТТЯ

23.05.2018 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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23 травня справжнім святом ознаменувалося відкриття дитячого майданчика на подвір’ї ЗОШ №36 в місті Родинське.

На урочистому відкритті заступник Покровського міського голови Андрій Луганський привітав усіх присутніх з цією подією.

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