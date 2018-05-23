У РОДИНСЬКОМУ ВІДБУЛОСЯ СПОРТИВНЕ ВІДКРИТТЯ 23.05.2018 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.23 травня справжнім святом ознаменувалося відкриття дитячого майданчика на подвір’ї ЗОШ №36 в місті Родинське. На урочистому відкритті заступник Покровського міського голови Андрій Луганський привітав усіх присутніх з цією подією. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:капри, Луганский, Новини, Новости, площадка родинское, школа 36 Додати коментар Отменить ответ