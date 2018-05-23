УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНА ВИЙШЛА З ДЕЯКИХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ, ПІДПИСАНИХ В РАМКАХ СНД

У вівторок, 22 травня, на сайті адміністрації Президента з’явився указ Петра Порошенка про вихід України з ряду міжнародних договорів в рамках СНД. Документ датований 19 квітня 2018 року і набирає чинності з дня опублікування.
Указ вводить в дію рішення РНБО припинити дію для України окремих міжнародних договорів, підписаних в рамках СНД.
Контроль за виконанням указу поклали на секретаря РНБО Олександра Турчинова.
У квітні Президент закликав Кабмін перевірити і денонсувати ряд багатосторонніх договорів з країнами СНД, залишивши в силі лише угоди по дипломам, працевлаштуванню та транзиту.
2 травня Рада нацбезпеки і оборони розглядала питання виходу України з координаційних органів СНД і варіанти денонсації ряду угод, «які не мають більше сенсу для України».
Прийнято рішення, що Україна відкликає всіх своїх представників зі статусних органів Співдружності Незалежних Держав.