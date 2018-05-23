«СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ЕФЕКТИВНОГО БІЗНЕСУ»

23 травня 2018 року у Покровському міському центрі зайнятості відбулась чотирнадцята зустріч Центру розвитку підприємницької діяльності. Учасниками заходу стали: представники Покровського міського центру зайнятості, спеціаліста відділу економічного розвитку та торгівлі Покровської районної адміністрації, спеціаліста відділу інвестицій та стратегічного розвитку міста Покровської міської ради, також вже діючі підприємці та безробітні, які мають наміри займатись підприємницькою діяльністю.
На початку заходу заступник директора Покровського міського центру зайнятості Наталія Воробйова розповіла, що в рамках співробітництва з Донецькою торгово-промисловою палатою та задля підтримки розвитку підприємництва, триває цикл безкоштовних семінарів з бізнес-планування для підприємців–початківців та учасників програми «Український донецький куркуль», які стартують з 26 червня 2018 року, та відбудуться у 6 містах Донецької області – Краматорськ, Дружківка, Костянтинівна, Мирно град, Покровськ, Бахмут. Для підвищення спроможності бізнесу Донецької області до обізнаних проектних дій зі стратегічного розвитку, бізнес-планування та вдосконалення навичок менеджменту, Донецька торгово-промислова палата починає постійно діючий проект Business Project Workshop.
Проведений бізнес-тренінг майбутніх підприємців з акцентом на якість написання перших двох частин бізнес-плану: резюме, правові основи.
На останок, присутні були проінформовані про дію нової грантової програми для ВПО та представників уразливої категорії населення Донецької та Луганської областей від Міжнародної Організація з Міграції (МОМ) за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччини, що діє через Німецький Банк Розвитку (KfW), умовами реєстрації та участі в даному проекті.