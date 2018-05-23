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РАДА СХВАЛИЛА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО МЕТРИЧНОЇ КОНВЕНЦІЇ

23.05.2018 Новини Комментариев нет
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Верховна Рада ухвалила закон «Про приєднання України до Метричної конвенції», що дасть змогу державі набути членства в Міжнародному бюро мір і ваги (BIPM).
За ухвалення відповідного закону #0181 у цілому проголосували 232 депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Членство у BIPM надає право голосувати на засіданнях Генеральної конференції з мір та ваг (CІPM), брати участь у роботі консультативних комітетів, брати участь у ключових звіреннях Міжнародного комітету з мір та ваг СІРМ, а не лише у межах регіональної метрологічної організації «Євро-Азійське співробітництво державних метрологічних установ», що дозволить оцінити ступінь еквівалентності національних еталонів у найкоротший термін та з найвищою точністю. Це підвищить метрологічний вплив і конкурентоспроможність України в Євро-Азійському регіоні, збільшить попит на надання послуг з калібрування на національних еталонах України для держав Центральної Азії та Кавказького регіону, створить нові можливості для одержання прибутку.

Крім того, Україна зможе придбати відкалібрований платино-іридієвий еталон кілограма за ціною собівартості (на сьогодні країна має еталон кілограма з нержавної сталі нижчого рівня).
Держава також матиме змогу користуватися послугами з калібрування національних еталонів, які є недоступними для асоційованих учасників, залучити фахівців наукових метрологічних центрів України до участі у програмах підвищення кваліфікації BIPM.

Водночас ухвалення закону дає змогу виконати зобов’язання щодо участі у європейських та міжнародних організаціях із законодавчої та фундаментальної метрології, взяті Україною в рамках Угоди про асоціацію, та сприяти укладанню з ЄС Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА).

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