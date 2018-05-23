Актуально:

РАДА ВИЗНАЧИЛА НИЗКУ ПІЛЬГ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ НА МАЙДАНІ

23.05.2018 Сюжети Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Верховна Рада визначила низку пільг і соціальних гарантій для постраждалих учасників Революції гідності, а також замінила термін «Велика вітчизняна війна» на термін «Друга світова війна» в ряді законів України.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"