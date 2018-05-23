РАДА ВИЗНАЧИЛА НИЗКУ ПІЛЬГ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ НА МАЙДАНІ 23.05.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Верховна Рада визначила низку пільг і соціальних гарантій для постраждалих учасників Революції гідності, а також замінила термін «Велика вітчизняна війна» на термін «Друга світова війна» в ряді законів України. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:капри, КАПРИ ТВ, льготы, Новини, Новости Додати коментар Отменить ответ