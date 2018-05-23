Вважалося, що працювати в цей день великий гріх. Знахарі і знахарки в цей час збирають цілющі трави в лісі, щоб готувати з них корисні зілля. Вважається, що саме сьогодні трави отримують магічну силу. Зазвичай лікувальні трави 23 травня збирали на самоті. Знаходили рослини, а потім, перш ніж зірвати його, виголошували спеціальні замовляння, стоячи на колінах. А протягом всього збору трав обов’язково читали «Отче наш» і «Богородицю». Трави 23 травня могли збирати не все — це робили люди виключно з чистими помислами. Попередньо парилися в лазні, одягали лише чисті речі і не думали про погане, вирушаючи на збір трав. Зазвичай їх не зривали голими руками, а використовували для цих цілей чисті хустки і рушники, щоб чудодійна сила рослин не зникла. Всі трави 23 травня збирали в пучки, а потім відправляв сушитися на горище.
У цей день люди також вирушали на пошуки скарбів. Природа навколо радувала своєю красою — розцвітали конвалії, слива, розкривався дуб.
У народі Симона Зилота вважали покровителем трав і вірили, що саме з його волі на Землі ростуть самі різні види трав. Йому також молилися 23 травня про пошук скарбів. Заклинали скарби, щоб вони не дісталися чужій людині, могли за допомогою спеціальних змов, навпаки, завищують скарб конкретній людині, залишивши йому вказівки щодо того, де шукати зариті скарби. Іноді скарби могли зарити на певну кількість «голів». Тобто, якщо, наприклад, скарб заворожений на 20 «голів», то знайде його тільки 21-ий чоловік.
На ріллю 23 травня не виїжджати, оскільки земля вважалася іменинницею, і робота була великим гріхом. Намагалися не ятрити землю ні лопатою, ні бороною, і навіть забивати кілочки було суворо заборонено. Належало 23 травня пестити і леліяти землю молитися про гарний урожай.
Згідно з повір’ям, у цей день відбулися іменини Землі — їй давали відпочити, намагалися не проводити ніяких земляних робіт, робили молитви в її честь.
Народні прикмети на 23 травня
- Дощ іде — літо буде непогожим
- Лопаються березові сережки — пора хліб сіяти
- Вранці бджоли дуже швидко і весело літають — прикмета до того, що буде сонячний день
- Дме вітер під час дощу — очікуй гарної погоди
- До вечора не зникають купчасті хмари — чекай поліпшення погоди
- Крот навколо нори землю розкидає — вірна прикмета того, що дощ піде
- До світанку чутні пташині пісні — буде дощ